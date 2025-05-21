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ЄС вже передав Україні дві третини з обіцяних 2 мільйонів снарядів, — Сибіга

Андрій Сибіга, фото: ukrinform.uaАндрій Сибіга, фото: ukrinform.ua

Країни Європейського Союзу вже передали Україні близько двох третин із запланованих 2 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

«Країни-члени ЄС вже виділили дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. Я дякую Каї за її важливу ініціативу», — написав він у соцмережі Х.

Андрій Сибіга також підкреслив важливість ухвалення рішучих кроків для стримування Росії та прискорення євроінтеграції України. За його словами, сторони домовилися спільно просувати обидва напрями.

Слід також нагадати, що Європейський союз затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ. Основна увага — на тіньовий флот РФ і прибутки російської енергетики. Окрім цього, ЄС вже готується до 18-го пакета антиросійських санкцій

Також Європейський Союз виділить додаткових 900 мільйонів євро із доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 мільярдів євро.

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