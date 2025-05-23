Країни G7: російські активи залишатимуться замороженими, поки РФ не припинить війну

Прапори країн G7, фото: Depositphotos

Міністри фінансів країн G7 ухвалили спільне комюніке, у якому наголосили, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими доти, доки Москва не припинить агресію проти України та не відшкодує завдані збитки.

У заяві також вкотре засудили війну РФ і висловили повагу до стійкості українського народу та економіки. Вони підтвердили підтримку територіальної цілісності України й наголосили на прагненні до справедливого миру.

Крім того, G7 привітала поточні зусилля для досягнення припинення вогню. Якщо цього не станеться, країни пообіцяли розглядати додаткові варіанти тиску на Росію, зокрема через нові санкції.

Також у комюніке зазначається, що жодні держави чи організації, які підтримували російську військову машину, не братимуть участі у відновленні України. Відновлення стане темою окремого саміту, який відбудеться в Римі 10-11 липня.

Нагадаємо, що Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. Повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.