  • пʼятниця

    23 травня, 2025

  • 19.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Країни G7: російські активи залишатимуться замороженими, поки РФ не припинить війну

Прапори країн G7, фото: DepositphotosПрапори країн G7, фото: Depositphotos

Міністри фінансів країн G7 ухвалили спільне комюніке, у якому наголосили, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими доти, доки Москва не припинить агресію проти України та не відшкодує завдані збитки.

У заяві також вкотре засудили війну РФ і висловили повагу до стійкості українського народу та економіки. Вони підтвердили підтримку територіальної цілісності України й наголосили на прагненні до справедливого миру.

Крім того, G7 привітала поточні зусилля для досягнення припинення вогню. Якщо цього не станеться, країни пообіцяли розглядати додаткові варіанти тиску на Росію, зокрема через нові санкції.

Також у комюніке зазначається, що жодні держави чи організації, які підтримували російську військову машину, не братимуть участі у відновленні України. Відновлення стане темою окремого саміту, який відбудеться в Римі 10-11 липня.

Нагадаємо, що Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. Повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вночі збили «Шахед»
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули троє людей, пошкоджені будинки й критична інфраструктура
Російські дрони атакували Одещину: є поранений та пошкодження
Реклама

Читайте також:

новини

Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

Катерина Середа
новини

На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн

Аліна Квітко
новини

«Працюємо на якість, а не ділимо медзаклади», — у Кіма відповіли міській владі на заяви щодо передачі лікарень Миколаєва

Катерина Середа
новини

Що відвідати у Миколаєві цього тижня: вистави, концерти та сімейні розваги

Марія Хаміцевич
новини

Суд скасував рішення міськради 16-річної давнини щодо дозволу на будівництво АЗС у Соляних біля будинків

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони атакували Одещину: є поранений та пошкодження
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули троє людей, пошкоджені будинки й критична інфраструктура
На Миколаївщині вночі збили «Шахед»

Міськздоров’я: 22% миколаївців не звертались до сімейного лікаря останні три роки

У п’ятиповерхівці Миколаєва вибухнув газ: поранена жінка, пошкоджені авто і квартири

14 годин тому

Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни

Даріна Мельничук

Головне сьогодні