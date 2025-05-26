Папа Лев XIV готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією

Ватикан. Фото з pixabay

Новий Папа Римський Лев XIV, який нещодавно став главою Католицької церкви, заявив про готовність бути посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє DW, зустріч між делегаціями обох країн може відбутися вже за 3-4 тижні у Ватикані — за умови, що Київ і Москва підтвердять свою участь. Лев XIV неодноразово наголошував на важливості дипломатичного шляху для припинення війни.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Ватикан готовий надати майданчик для перемовин, хоча сам Папа не братиме участі в них щодня. Ініціативу підтримали й деякі світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, вперше публічно запропонував Ватикан як майданчик для переговорів про завершення війни.

Також під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп визнав, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.