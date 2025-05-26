  • понеділок

    26 травня, 2025

  • 19.5°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 26 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19.5° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Папа Лев XIV готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією

Ватикан. Фото з pixabayВатикан. Фото з pixabay

Новий Папа Римський Лев XIV, який нещодавно став главою Католицької церкви, заявив про готовність бути посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє DW, зустріч між делегаціями обох країн може відбутися вже за 3-4 тижні у Ватикані — за умови, що Київ і Москва підтвердять свою участь. Лев XIV неодноразово наголошував на важливості дипломатичного шляху для припинення війни.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Ватикан готовий надати майданчик для перемовин, хоча сам Папа не братиме участі в них щодня. Ініціативу підтримали й деякі світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, вперше публічно запропонував Ватикан як майданчик для переговорів про завершення війни. 

Також під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп визнав, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.

Останні новини про: Мирні переговори

Росія хоче провести вибори в Україні перед підписанням мирної угоди, — Лавров
Україна бажає, щоб на перемовинах Зеленського та Путіна був присутній Трамп, — Сибіга
Росія готується передати Україні свої пропозиції щодо врегулювання конфлікту
Реклама

Читайте також:

новини

Медики у Миколаєві звернулись до Кіма та Сєнкевича: «Терпимо психологічний натиск управління охорони здоров’я щодо ліквідації»

Катерина Середа
новини

Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

Світлана Іванченко
новини

«Не ідеальна, але відповідатиме санітарним нормам», — в Держагентстві відновлення відповіли, якою буде якість води у кранах миколаївців цьогоріч

Юлія Бойченко
новини

У Львові затримали бізнесмена, який фігурує у корупційній справі ЖКГ Миколаєва — суд відправив його в СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми почули крики, хлопця затисло плитою», — мешканці Миколаєва розповіли про нічний обстріл «Шахедами»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Мирні переговори

Росія готується передати Україні свої пропозиції щодо врегулювання конфлікту
Україна бажає, щоб на перемовинах Зеленського та Путіна був присутній Трамп, — Сибіга
Росія хоче провести вибори в Україні перед підписанням мирної угоди, — Лавров

«Ми почули крики, хлопця затисло плитою», — мешканці Миколаєва розповіли про нічний обстріл «Шахедами»

Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

4 години тому

«Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні