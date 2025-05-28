«Путін грається з вогнем», — Трамп

Дональд Трамп, фото: AP

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той «грається з вогнем».

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Американський президент заявив, що якби не він, то «з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі».

«І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!», — написав Дональд Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа

Допис з'явився на фоні масованих атак РФ по Україні.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня.