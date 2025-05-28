Трамп озвучив Канаді ціну за «Золотий купол» — $61 млрд або приєднання до США

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що участь Канади в американській системі протиракетної оборони «Золотий купол» коштуватиме їй 61 мільярд доларів — якщо країна залишиться незалежною.

Про це йдеться у його дописі в Truth Social.

Водночас він іронічно додав, що у випадку, якщо Канада стане «51-м штатом» США, приєднання до системи буде для неї безкоштовним.

«Я сказав Канаді, яка дуже хоче приєднатися до нашої чудової системи «Золотий купол», що це обійдеться їй у 61 мільярд доларів як окремій країні, але коштуватиме Нель, якщо вона стане нашим заповітним 51-м штатом», — написав Дональд Трамп.

У дописі він також припустив, що Канада нібито «розглядає пропозицію».

Нагадаємо, що Дональд Трамп затвердив план створення протиракетного щита «Золотий купол» вартістю 175 мільярдів доларів.

Система «Золотий купол» повинна створити мережу супутників для виявлення, відстеження і потенційного перехоплення ракет, що наближаються. Щит може розгорнути сотні таких супутників. На створення цієї системи повинно піти 2,5-3 роки. Стартовою сумою для інвестиції у цей проєкт будуть 20 мільярдів доларів.