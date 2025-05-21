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Трамп затвердив проєкт «Золотого купола» для захисту США вартістю $175 млрд

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/ReutersДональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп затвердив план створення протиракетного щита «Золотий купол» вартістю 175 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Дональд Трамп зазначає, що цей щит «захистить нашу батьківщину», а також додав, що Канада нібито також хоче долучитися до створення цього проєкту.

«Рональд Рейган хотів цього багато років тому, але в них не було технології. Це дуже важливо для успіху та навіть виживання нашої країни. Світ навколо нас дуже злий», — сказав Дональд Трамп.

За інформацією видання, система «Золотий купол» повинна створити мережу супутників для виявлення, відстеження і потенційного перехоплення ракет, що наближаються. Щит може розгорнути сотні таких супутників.

На створення цієї системи повинно піти 2,5-3 роки. Стартовою сумою для інвестиції у цей проєкт будуть 20 мільярдів доларів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заперечив чутки, що США збираються вийти з НАТО та назвав повідомлення у медіа про ймовірне виведення американських сил з Європи «істерикою».

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