В облраді вирішували, чи нагороджувати Табунщика за захист Миколаївщини

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Фото: архів «МикВісті»

Голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика пропонують нагородити відзнакою облради «За захист Миколаївщини».

Відповідне рішення прийняли на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

Ініціатором виступив голова комісії Євген Горбуров (позафракційний, обраний від наразі забороненої партії «Опозиційна платформа за життя»). Він зазначив, що особисто подає пропозицію нагородити Антона Табунщика за його внесок у захист області з початку повномасштабної агресії Росії. За його словами, Антон Табунщик допомагає військовим, рятував людей і майно та розбирав завали після обстрілів.

— З моменту початку російської вторгнення на територію України Антон Табунщик став на захист Миколаєва та Миколаївщини, допомагав бійцям ЗСУ та ТРО, виїжджаючи на територію Херсонської області, яка на той час знаходилась під постійним обстрілом ворога. І одразу після удару ворога по приміщенню обласної адміністрації по вулиці Адміральській, він один із перших серед керівників особисто прийшов на допомогу, надавав транспорт, рятуючи людей, документи, цінну техніку, розбирав завали зруйнованої будівлі. Брав активну участь в розбудові захисної інфраструктурі на території області, безпосередньо на місці облаштовував пункти опору, — сказав Євген Горбуров.

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Він також додав, що голова облради забезпечував бійців на передовій всім необхідним, організовував гуманітарну підтримку для музеїв та культурних закладів, де надавав продукти харчування та господарські матеріали.

— Особисто забезпечує бійців на передовій необхідними матеріалами, продовольчими товарами та військовими обладнаннями. Також організовував гуманітарну допомогу обласним закладам культури. Надавав продукти харчування музеям двічі, наприклад, обласного краєзнавчого музею, музею суднобудування і флоту, а також всі ці культурні заклади, де ми були миючі засоби і засоби гігієни. Тому що коли вже знята була заборона щодо відвідування закладів культури, це було необхідно зробити, а коштів тоді у цих закладів не було. Розуміючи, що з початком повномасштабної війни та введенням воєнного стану на території України місцеве самоврядування постало перед новими викликами, визначив для себе головне завдання — зберегти територіальні громади області, забезпечити їх життєдіяльність та розвиток в умовах воєнного стану та закласти фундамент мирного життя після перемоги України, — додав Євген Горбуров.

За словами його словами, Антон Табунщик — дуже скромна людина. Саме тому депутат вважає, що нагородити його — це обов’язок усієї обласної ради.

— Я вношу пропозицію, щоби сьогодні окремо ми погодили на нашій постійної комісії, щодо нагородження Антона Табунщика відзнакою обласної ради «За захист Миколаївщини» за внесок. Ми всі знаємо, що наш голова, без всякого підлабузництва дуже скромна людина. Якщо ми цього не зробимо сьогодні, то тоді вже ніхто його взагалі цього не зробить. Тому що він в першу чергу піклується про цих військовослужбовців, про сім'ї воїнів загиблих. А я вважаю, що наш депутатський з вами обов'язок відзначити це, — додав Євген Горбуров.

Відзнаку Миколаївської обласної ради «За захист Миколаївщини» заснували 19 грудня 2024 року. Вона створена для вшанування осіб, які проявили героїзм, патріотизм і зробили вагомий внесок у оборону Миколаївської області під час широкомасштабної агресії Росії проти України. Нагорода відзначає військових, волонтерів, державних службовців та інших, хто захищав регіон і підтримував його безпеку.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик за 2024 рік отримав 1 мільйон 552 тисячі 731 гривню зарплатні, це приблизно 130 тисяч на місяць.