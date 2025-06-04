Рада прийняла митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні

FPV-дрон. Ілюстративне фото: heroesukraine.org

У середу, 4 червня, Верховна Рада прийняла пільги для виробників дронів на оптоволокні. Для цього нардепи підтримали в цілому митні (законопроєкт 13305) та податкові (законопроєкт 13306) зміни.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти підтримали 302 та 303 народні обранці.

Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.

Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.

Нагадаємо, що 4 червня Рада також схвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди по копалинах.