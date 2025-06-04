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Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди по копалинах

Прапор біля Уряду. Ілюстративне фото: DepositphotosПрапор біля Уряду. Ілюстративне фото: Depositphotos

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди щодо критичної сировини між Україною та США. За документ проголосували 309 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Порівняно з першим читанням, текст майже не змінився. Закон визначає джерела внеску України до спеціального фонду держбюджету, з якого кошти спрямовуватимуться до Фонду відбудови.

Зокрема, половина надходжень, отриманих після набуття чинності Угодою, зараховуватиметься до цього спецфонду. Йдеться про:

  • ренту за видобуток корисних копалин (нафта, газ, конденсат тощо) з нових ліцензій;
  • платежі за нові спецдозволи на користування надрами;
  • прибуток держави від реалізації її частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Нагадаємо, що Депутати Верховної Ради не змогли отримати копії двох додаткових договорів, які регулюють роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення, створеного в межах угоди про надра.

Угода про надра

13 квітня 2025 року України підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним. Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. 

1 травня Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

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