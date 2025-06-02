Угода про надра із США: В уряді засекретили два додаткових договори про створення спільного фонду

Підписання угоди про надра між Україно та США. Фото: Юлія Свириденко

Депутати Верховної Ради не змогли отримати копії двох додаткових договорів, які регулюють роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення, створеного в межах угоди про надра.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, партія «Голос», посилаючись на відповідь Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки на запит парламентської тимчасової слідчої комісії.

— Про угоду про надра між США та Україною. По факту, на наш запит Мінекономіки та їх агенція відмовилися надавати дві додаткові угоди, — зазначив Ярослав Железняк.

За його словами, після підписання базових угод і завершення формальностей, ТСК надіслала запит на отримання копій двох додаткових документів. Однак відповідь, отримана від профільної агенції, вказує на те, що документи не надаються через наявність у них конфіденційної інформації.

— Ті переслали на свою агенцію, а та сказала що це «комерційна таємниця», — вказав нардеп.

У відповіді Агенції зазначається, що в обох документах є положення, які регламентують режим доступу до інформації, що становить комерційну таємницю, і яка є конфіденційною для сторін.

«Інформуємо, що згадані в запиті угоди — Угода про обмежене партнерство (Limited Partnership Agreement) та Угода про товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company Agreement) — є комплексними юридичними документами, що містять положення, які регламентують режим доступу та порядок поводження з інформацією, що становить комерційну таємницю та є конфіденційною для сторін», — йдеться у документі.

Відповіді на запит нардепа. Фото: Ярослав Железняк

Разом із тим, у відомстві поінформували, що вже звернулися до американських партнерів із проханням надати погодження на передачу копій запитаних угод або визначити можливий порядок доступу до них.

Железняк нагадав, що раніше представники уряду публічно заявляли про готовність надати всі документи депутатам після фіналізації угоди.

Відповіді на запит нардепа. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США.