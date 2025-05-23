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Україна та США офіційно запустили Фонд відновлення

имчасово повірена у справах США Джулі Девіс та перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко Фото: facebook.com/yulia.svyrydenkoимчасово повірена у справах США Джулі Девіс та перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що завершальним кроком стала дипломатична нота від США, яку вона особисто отримала вранці 23 травня від тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.

—  Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови, — зазначила Юлія Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. 

Нагадаємо, що 1 травня Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

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