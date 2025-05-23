Україна та США офіційно запустили Фонд відновлення
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:02, 23 травня, 2025
-
Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.
Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що завершальним кроком стала дипломатична нота від США, яку вона особисто отримала вранці 23 травня від тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.
— Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови, — зазначила Юлія Свириденко.
Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США.
Нагадаємо, що 1 травня Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.
Останні новини про: Війна в Україні