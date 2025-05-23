Україна та США офіційно запустили Фонд відновлення

имчасово повірена у справах США Джулі Девіс та перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Київ і Вашингтон успішно завершили всі необхідні процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.

Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що завершальним кроком стала дипломатична нота від США, яку вона особисто отримала вранці 23 травня від тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.

— Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови, — зазначила Юлія Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США.