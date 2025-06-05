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Молодь у війську зможе здобувати освіту без відриву від служби: Рада підтримала новий законопроєкт

Військові на головній площі Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13235, який дозволяє молодим військовослужбовцям навчатися під час служби. 

За документ проголосували 252 народні депутати, повідомив народний депутат, член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт гарантує право на освіту для військових віком від 18 до 24 років — як мобілізованих, так і тих, хто підписав контракт. Вони зможуть навчатися у вишах та коледжах без відриву від служби.

При цьому за ними зберігатимуть місце навчання та стипендії на період служби, а на час здобуття освіти — можливості брати для цього відпустку.

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У парламенті пояснили, що ініціатива спрямована на підтримку молодих захисників, мотивацію до служби та створення умов для подальшої самореалізації після армії.

«Рішення спрямоване на підтримку молоді, яка захищає державу, а також на мотивацію до проходження військової служби, забезпечення доступу до освіти і створення умов для подальшої самореалізації після служби», — пояснили у Верховній Раді.

Раніше в Міноборони пояснювали, що таке навчання військовослужбовців не має перешкоджати виконанню ними обов’язків за займаною посадою в армії.

Наразі подібні освітні можливості доступні лише для військових за контрактом та офіцерів із вищою освітою, які вже відслужили встановлений строк.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів уточнив порядок надання відстрочки від мобілізації для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Зміни стосуються умов працевлаштування, тривалості відстрочки та процедури її продовження.

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