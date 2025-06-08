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Обраний президент Польщі заявив, що «на даний момент» проти вступу України до ЄС

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, фото: ipn.gov.plНовообраний президент Польщі Кароль Навроцький, фото: ipn.gov.pl

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Президента запитали про його ставлення до ідеї прийняти Україну до ЄС за прискореною процедурою.

«На даний момент я проти вступу України до Європейського Союзу», — відповів Кароль Навроцький.

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Він також наголосив, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду». Водночас, за його словами, Київ має розуміти, що інші країни, включно з Польщею та Угорщиною, також мають власні інтереси.

«Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу із цих питань», — заявив Кароль Навроцький.

Водночас він наголосив, що «дуже критично» ставиться до Росії — і назвав її «постімперською, неокомуністичою державою на чолі з воєнним злочинцем Володимиром Путіним». Він також назвав Росію головною загрозою Польщі.

«Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де мене, до речі, переслідують як президента Інституту національної пам'яті. Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці», — сказав Кароль Навроцький.

Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів у Польщі, який відбувся 1 червня, перемогу здобув директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців.

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