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До збиття дронів зможуть долучитися добровольці: Кабмін запускає пілотний проєкт

До збиття дронів зможуть долучитися добровольці. Фото: REUTERSДо збиття дронів зможуть долучитися добровольці. Фото: REUTERS

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, який дозволить залучати добровольчі формування територіальних громад до протиповітряної оборони. Вони зможуть виявляти, супроводжувати та збивати російські безпілотники.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

До таких груп зможуть долучатися члени добровольчих формувань, особи, які не підлягають мобілізації, а також сертифіковані оператори дронів. Підготовкою добровольців займатимуться центри національного спротиву.

Для знищення повітряних цілей добровольцям дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також власні автомобілі й техніку. Вони зможуть отримувати зброю, техніку та боєприпаси від командування Збройних сил України.

Організаційно підрозділи будуть підпорядковуватися силам територіальної оборони, а оперативне управління здійснюватимуть Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня український військовослужбовець з радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького знищив над Миколаївщиною російську крилату ракету Х-101. Ворожа ракета була знищена в повітрі.

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