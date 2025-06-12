НАТО посилює супутниковий контроль за військовими діями Росії

Супутники. Ілюстративне фото: NASA

НАТО розширює свої супутникові можливості для кращого моніторингу ситуації в Україні та вздовж кордонів Росії з країнами Східної Європи.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО генерал П’єр Вандьє.

За його словами, новий інструмент дозволить Альянсу вперше охоплювати величезні території в режимі реального часу — відстежуючи маневри, пересування військ і дії на полі бою.

— Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо, — наголосив П'єр Вандьє.

Для реалізації ініціативи НАТО обрало американську компанію Planet Labs, відому своїми можливостями у сфері супутникової зйомки.

Новий проєкт отримав назву SINBAD (Smart Indication And Warning Broad Area Detection). Його головна мета — постійний моніторинг великих ділянок планети протягом року з використанням штучного інтелекту для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

Як зазначили представники Альянсу, система також може застосовуватися для спостереження за Арктикою, де зростає активність Росії та Китаю — регіон набуває дедалі більшого стратегічного значення.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону у чотири рази.