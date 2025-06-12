НАТО посилює супутниковий контроль за військовими діями Росії
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- Світлана Іванченко
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21:24, 12 червня, 2025
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НАТО розширює свої супутникові можливості для кращого моніторингу ситуації в Україні та вздовж кордонів Росії з країнами Східної Європи.
Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО генерал П’єр Вандьє.
За його словами, новий інструмент дозволить Альянсу вперше охоплювати величезні території в режимі реального часу — відстежуючи маневри, пересування військ і дії на полі бою.
— Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо, — наголосив П'єр Вандьє.
Для реалізації ініціативи НАТО обрало американську компанію Planet Labs, відому своїми можливостями у сфері супутникової зйомки.
Новий проєкт отримав назву SINBAD (Smart Indication And Warning Broad Area Detection). Його головна мета — постійний моніторинг великих ділянок планети протягом року з використанням штучного інтелекту для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.
Як зазначили представники Альянсу, система також може застосовуватися для спостереження за Арктикою, де зростає активність Росії та Китаю — регіон набуває дедалі більшого стратегічного значення.
Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону у чотири рази.
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