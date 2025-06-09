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Reuters: Рютте закликає НАТО збільшити витрати на оборону на 400%

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте . Фото: ReutersГенеральний секретар НАТО Марк Рютте . Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону у чотири рази.

Про це він заявить під час виступу в Лондоні, повідомляє Reuters.

Ця ініціатива стане одним із пріоритетів майбутнього саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться наприкінці червня. Марк Рютте також запропонує збільшити загальні оборонні витрати країн-членів до 3,5% ВВП та додатково виділити 1,5% на ширші потреби безпеки. Це, за його словами, дозволить досягти загальної цілі у 5%, яку раніше озвучував екс-президент США Дональд Трамп.

У своїй промові в аналітичному центрі Chatham House Рютте наголосить на необхідності посилення захисту повітряного простору, зокрема враховуючи досвід війни в Україні.

 «Ми бачимо в Україні, як Росія використовує повітряні атаки, тому маємо зміцнити щит, що захищає наше небо», — йдеться у промові.

Нагадаємо, що увечері 3 червня чинний президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч із новообраним президентом Каролем Навроцьким. Однією з тем було питання вступу України до НАТО. 

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