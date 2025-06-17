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Трамп розкритикував Макрона за «помилкову» версію його від’їзду з саміту G7

Емманюель Макрон і Дональд Трамп. Фото: ReutersЕмманюель Макрон і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу президента Франції Емманюеля Макрона через заяву щодо його дострокового від’їзду з саміту G7. За словами Трампа, французький лідер неправильно зрозумів причини його рішення залишити захід раніше запланованого.

У дописі на платформі Truth Social Трамп заявив, що Макрон нібито помилково припустив, що американський лідер поїхав раніше, аби працювати над досягненням перемир’я між Ізраїлем та Іраном. Проте сам Трамп категорично заперечив цю версію, наголосивши, що справжні обставини його від’їзду є «набагато важливішими», пише «Європейська правда».

«Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково сказав, що я залишив саміт G7 у Канаді і повернувся до Вашингтона, щоб працювати над «перемир’ям» між Ізраїлем та Іраном. Помилка!», — написав він.

Трамп також звинуватив Макрона в тому, що той постійно неправильно тлумачить події, незалежно від того, чи робить це навмисно, чи ні. Трамп назвав заяву французького президента «помилковою» і припустив, що вона могла бути спробою привернути до себе увагу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планували провести особисту зустріч під час саміту Групи семи (G7), який відбудеться в Канаді.

Водночас Трамп покинув саміт «Великої сімки» в Канаді раніше, ніж планувалося, попри заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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