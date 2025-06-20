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Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар геноцидом

Людей вантажать у товарні вагони для депортації з Криму. Фото: zmina.infoЛюдей вантажать у товарні вагони для депортації з Криму. Фото: zmina.info

Нижня палата парламенту Нідерландів 19 червня офіційно визнала геноцидом депортацію кримських татар, яку здійснив Радянський Союз у 1944 році.

Про це повідомили в пресслужбі Нижньої палати парламенту.

У документі зазначається, що масове виселення відбулося з політичних мотивів, а за сучасними міжнародними стандартами це кваліфікується як геноцид. Парламентарі також звернули увагу на сучасні репресії проти кримських татар на тимчасово окупованому Росією півострові.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нідерландам за це рішення й назвав його «потужним жестом солідарності». Він підкреслив, що Нідерланди стали сьомою країною, яка офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом, і закликав інші держави зробити так само.

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«Визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не тільки для встановлення істини та справедливості, а й для запобігання майбутнім звірствам», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що у минулому році парламент Польщі 414 голосами схвалив Постанову «Про вшанування памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу», також визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Депортація кримських татар 1944 року

Після звільнення Криму радянською армією від німецької окупації більшовицька влада, що повернулася на півострів, визнала «зрадниками» всіх кримських татар, що проживали тут.

Етнічну чистку організували за особистим наказом Йосипа Сталіна. Вона відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. За цей час радянська влада вивезла з території Криму понад 190 тисяч татар, хоча є дані й про 430 тисяч депортованих.

12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом, а 18 травня встановила Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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