МАГАТЕ скликає екстрене засідання через ситуацію в Ірані

МАГАТЕ скликає термінове засідання через ситуацію в Ірані після ударів США. Фото: МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі оголосив про скликання позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Причина — ескалація ситуації на Близькому Сході після авіаударів США по Ірану.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі «Х».

— З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра, — повідомив Гроссі у соцмережі X.

Раніше стало відомо про удари американської авіації по трьох ядерних об’єктах в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Попри це, за інформацією МАГАТЕ, підвищення рівня радіації за межами цих об’єктів наразі не зафіксовано.