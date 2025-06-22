МАГАТЕ скликає екстрене засідання через ситуацію в Ірані
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- Аліна Квітко
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12:26, 22 червня, 2025
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Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі оголосив про скликання позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Причина — ескалація ситуації на Близькому Сході після авіаударів США по Ірану.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі «Х».
— З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра, — повідомив Гроссі у соцмережі X.
Раніше стало відомо про удари американської авіації по трьох ядерних об’єктах в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Попри це, за інформацією МАГАТЕ, підвищення рівня радіації за межами цих об’єктів наразі не зафіксовано.
Раніше повідомлялось, що Іран не планує повертатися до перемовин щодо припинення вогню або ядерної угоди, доки, за його словами, триває атака з боку Ізраїлю та не буде завершено відповідь на неї.
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