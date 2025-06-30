Новий глава МЗС Німеччини вперше прибув до України
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- Марія Хаміцевич
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9:01, 30 червня, 2025
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У понеділок 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уперше приїхав до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомляє Spiegel.
У столиці України він планує провести переговори з представниками українського уряду.
Після прибуття Йоганн Вадефуль заявив, що свобода і майбутнє України є головним завданням зовнішньої та безпекової політики Німеччини. Також він наголосив, що очільник Кремля намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.
Нагадаємо, що Міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умєров — підписали в Берліні угоду про масштабну військову підтримку України на суму близько п'яти мільярдів євро.
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