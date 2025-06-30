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Новий глава МЗС Німеччини вперше прибув до України

Прибуття міністра закордонних справ Вадефула до Києва. Фото: Йорг Бланк / dpaПрибуття міністра закордонних справ Вадефула до Києва. Фото: Йорг Бланк / dpa

У понеділок 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уперше приїхав до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє Spiegel.

У столиці України він планує провести переговори з представниками українського уряду.

Після прибуття Йоганн Вадефуль заявив, що свобода і майбутнє України є головним завданням зовнішньої та безпекової політики Німеччини. Також він наголосив, що очільник Кремля намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.

Нагадаємо, що Міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умєров — підписали в Берліні угоду про масштабну військову підтримку України на суму близько п'яти мільярдів євро. 

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