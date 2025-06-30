У Польщі стартує пілотний проєкт скороченого робочого тижня

У Польщі скорочують робочий тиждень. Фото: kadrovik.isu.net.ua

Польський уряд запустив пілотний проєкт, у межах якого компанії зможуть тестувати скорочений робочий час. Підприємства, які приєднаються до програми, отримають фінансову підтримку — до 1 мільйона злотих (близько 11,5 мільйона гривень).

Проєкт ініціювало Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі. У відомстві наголосили, що багато компаній уже зараз добровільно скорочують робочий день, і держава хоче підтримати цей тренд.

Зазначається, що серед переваг коротшого робочого тижня — кращий баланс між роботою і особистим життям, менший ризик професійного вигорання, зниження кількості помилок і травм, підвищення ефективності праці.

Подати заявку на участь у програмі можна буде з 14 серпня до 15 вересня 2025 року. Тестування проходитиме у різних форматах: менше робочих годин на день, додаткові вихідні чи скорочення кількості робочих днів на тиждень.

Раніше також повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних людей і цінностей національної культури, які можуть бути необхідними у разі стихійного лиха або військової загрози.