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Польща розробляє стратегічні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій

Польща розробляє стратегічні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Фото: Getty ImagesПольща розробляє стратегічні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Фото: Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних осіб і цінностей національної культури, які можуть бути необхідними у разі стихійного лиха або військової загрози.

Про це повідомляє АР.

Уряд Польщі працює над створенням плану евакуації, який має бути завершений протягом трьох місяців.

Ця ініціатива є частиною нещодавно ухваленого законопроекту про захист цивільних осіб, що набув чинності 1 січня.

Розробка плану зумовлена останньою повінню на півдні Польщі та підвищеною напругою в регіоні через війну в Україні та російське вторгнення.

Згідно із законопроектом, який ще потребує схвалення урядом під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска, для підвищення готовності до евакуації планується витратити не менше 0,3% річного валового національного продукту. Документ чітко визначатиме обов’язки та координацію цивільних служб безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні зони.

Особлива увага буде приділена захисту культурних цінностей. План передбачає розробку рекомендацій щодо безпечної евакуації та збереження творів мистецтва у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала повторно розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot на території Польщі, щоб захистити логістичний хаб для поставок в Україну. 

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