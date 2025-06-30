Із законопроєкту про профосвіту вилучили суперечливі норми щодо використання української мови, — Кремінь

Тарас Кремінь. Архівне фото: «МикВісті»

Законопроєкт про професійну освіту до другого читання доопрацювали, прибравши норми, які могли створити загрози для функціонування української мови в закладах профосвіти.

За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, документ доопрацювали з урахуванням мовних застережень. Зокрема, вилучили положення, які могли обмежити використання української мови.

Раніше Кремінь критикував попередню редакцію законопроєкту, називаючи її загрозливою для державної мови. Зокрема, одне з положень передбачало можливість навчання мовами національних меншин за умови, що це підтримають щонайменше вісім вступників, а засновник закладу ухвалить відповідне рішення. Йшлося про мови, які є офіційними в Європейському Союзі. Однак проєкт не містив вимог щодо етнічного походження студентів, яким дозволялося б навчання недержавною мовою.

Після доопрацювання ці положення були прибрані з тексту. За словами Кременя, Комітет врахував його зауваження й зберіг провідну роль української мови у професійній освіті.

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Голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак зазначив, що основна мета нового законопроєкту — зробити професійну освіту сучасною, конкурентною та привабливою.

— Ми заклали в основу сучасної моделі профосвіти, яка спрямована на модернізацію системи та партнерство з бізнесом, нові підходи до фінансування та управління. Цим ми хочемо змінити сприйняття суспільства та підхід до професійної освіти загалом. Щоб вчитися у профтесі стало модно. Для цього навчання відкривалися нові можливості для студентів та в подальшому мало практичне підґрунтя для реалізації себе в професії, — проінформував Сергій Бабак.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь привітав рішення парламентарів.

— Від освіти сьогодні залежить, якою Україна буде завтра. Зміцнення освітнього українськомовного середовища — це про зміцнення національної ідентичності та формування стійкої мовної культури, — впевнений Тарас Кремінь.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що в освітньому процесі зменшується використання української мови як серед учнів, так і серед учителів. Та наголошує на необхідності активних дій для підтримки державної мови.