Данія розпочала піврічне головування в Раді ЄС

Данія почала головування в ЄС. Ілюстраційне фото: Getty Images

З 1 липня Данія очолила піврічне головування в Раді Європейського Союзу та представила свою програму з визначеними пріоритетами.

За даними офіційного сайту, Данія працюватиме під гаслом «Сильна Європа в мінливому світі». Головні завдання — забезпечення безпеки, збільшення конкурентоспроможності та просування екологічної політики .

Представники данського головування підкреслюють, що ЄС перебуває у світі глобальної невизначеності, посиленої міжнародної конкуренції та зростання конфліктів, тому йому необхідна здатність до самостійного прийняття рішень .

Серед основних джерел сили Євросоюзу названо єдність країн-членів, міцну економіку, стабільні демократії та соціальну рівновагу. Данія вважає, що саме ці чинники потрібно розвивати далі задля захисту спільних інтересів і підтримки міжнародного правопорядку .

У межах свого головування Данія зосередиться на побудові сильного й рішучого Європейського Союзу, який здатен забезпечити власну безпеку та економічну конкурентоспроможність.

У повідомленні наголошується, що слова повинні підкріплюватися діями, а успіх залежить від екологічного переходу як невід’ємної складової безпеки та розвитку Європи.

До Данії у Раді ЄС головувала Польща. Напередодні завершення терміну польський прем’єр-міністр Дональд Туск та представники уряду підбили підсумки своєї роботи у цьому статусі.

Нагадаємо, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння. Володимир Зеленський підкреслив, що кожна держава, яка щиро підтримує Україну, може розраховувати на взаємовигідне партнерство.