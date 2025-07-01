Данія розпочала піврічне головування в Раді ЄС
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- Даріна Мельничук
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13:00, 01 липня, 2025
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З 1 липня Данія очолила піврічне головування в Раді Європейського Союзу та представила свою програму з визначеними пріоритетами.
За даними офіційного сайту, Данія працюватиме під гаслом «Сильна Європа в мінливому світі». Головні завдання — забезпечення безпеки, збільшення конкурентоспроможності та просування екологічної політики .
Представники данського головування підкреслюють, що ЄС перебуває у світі глобальної невизначеності, посиленої міжнародної конкуренції та зростання конфліктів, тому йому необхідна здатність до самостійного прийняття рішень .
Серед основних джерел сили Євросоюзу названо єдність країн-членів, міцну економіку, стабільні демократії та соціальну рівновагу. Данія вважає, що саме ці чинники потрібно розвивати далі задля захисту спільних інтересів і підтримки міжнародного правопорядку .
У межах свого головування Данія зосередиться на побудові сильного й рішучого Європейського Союзу, який здатен забезпечити власну безпеку та економічну конкурентоспроможність.
У повідомленні наголошується, що слова повинні підкріплюватися діями, а успіх залежить від екологічного переходу як невід’ємної складової безпеки та розвитку Європи.
До Данії у Раді ЄС головувала Польща. Напередодні завершення терміну польський прем’єр-міністр Дональд Туск та представники уряду підбили підсумки своєї роботи у цьому статусі.
Нагадаємо, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння. Володимир Зеленський підкреслив, що кожна держава, яка щиро підтримує Україну, може розраховувати на взаємовигідне партнерство.
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