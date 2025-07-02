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Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ: інспекторам можуть заборонити в’їзд

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та президент Ірану Масуд Пезешкіян. Фото: Рафаель Гроссі / XГендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та президент Ірану Масуд Пезешкіян. Фото: Рафаель Гроссі / X

Президент Ірану Масуд Пезешкіан оголосив про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомило іранське агентство Mehr News.

Ще 25 червня іранський парламент ухвалив відповідний законопроєкт. Документ передбачає заборону на в’їзд інспекторам МАГАТЕ, якщо не буде гарантій безпеки ядерних об'єктів країни та підтвердження виключно мирного характеру ядерної програми — рішення має затвердити Вища рада національної безпеки Ірану.

Також Іран розглядає можливість заборони в’їзду для глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Його звинувачують у «сприянні ізраїльсько-американській агресії» та критикують за відсутність чіткої реакції на атаки по Ірану.

Іранська влада вважає, що саме звіти Рафаеля Гроссі стали підставою для «політично мотивованої резолюції» МАГАТЕ проти Ірану, ухваленої напередодні ізраїльської атаки.

Нагадаємо, раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі оголосив про скликання позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Причиною стала ескалація ситуації на Близькому Сході після авіаударів США по Ірану.

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