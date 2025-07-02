Уряд звільнив мовного омбудсмана Кременя через закінчення строку призначення

Тарас Кремінь. Фото: Facebook Тарас Кремінь

Кабінет Міністрів звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови у зв’язку з закінченням строку його призначення. Рішення набере чинності 8 липня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 2 липня Кабінет Міністрів ухвалив відповідне розпорядження про звільнення.

Раніше Міністерство юстиції подало кандидатуру актора режисера та колишнього ведучого телеканалу «Глас» Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Однак, активісти критикують його можливе призначення, оскільки він не має досвіду у сфері захисту державної мови.

Нагадаємо, письменники, науковці, громадські діячі закликали владу не послаблювати інституцію мовного омбудсмена та підтримати повторне призначення Тараса Креміня. Вони переконані, що в умовах війни зміна керівника інституції, яка ефективно працює, є недоцільною і небезпечною для країни.