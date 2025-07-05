Трамп підписав закон про скорочення податків: урізали витрати на медицину та боротьбу з голодом

Дональд Трамп підписав свій «великий прекрасний закон». Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп затвердив законопроєкт, що передбачає зниження податків і скорочення державних витрат.

Під час виступу в Білому домі, він охарактеризував документ як «великий прекрасний закон».

Згідно з документом, планується скасувати податки на чайові й оплату понаднормової роботи, а також інвестувати сотні мільярдів доларів у посилення імміграційного контролю та оборони.

Щоб покрити нові витрати, республіканці вирішили скоротити понад трильйон доларів з Medicaid — програми медичної допомоги для малозабезпечених і людей з інвалідністю. Очікується, що майже 17 мільйонів людей втратять доступ до медичного страхування або субсидій протягом наступних десяти років. Під скорочення також потрапили програми продовольчої підтримки.

Попри критику, республіканці вважають закон головним важелем для стимулювання економіки, зміцнення кордонів, модернізації оборони та підтримки енергетики й агросектора.

Нагадаємо, що документ уже спричинив гучний конфлікт між Дональдом Трампом і Ілоном Маском, який назвав закон «огидною гидотою». Президент США у відповідь заявив, що розчарований мільярдером.