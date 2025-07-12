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Трамп оголосив про нові мита у 30% для ЄС і Мексики

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 серпня запровадить мито у 30% на імпорт з Європейського Союзу та Мексики.

Про це повідомляє AP.

І Євросоюз, і Мексика — одні з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.

У своєму листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що її країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів і фентанілу до США, однак заявив, що вона не зробила все, що потрібно, щоб запобігти перетворенню Північної Америки на «майданчик для торгівлі наркотиками».

Тим часом у листі до Європейського Союзу Дональд Трамп написав, що дефіцит торговельного балансу ЄС із США загрожує національній безпеці.

«У нас були роки, щоб обговорити наші торговельні відносини з Європейським Союзом, і ми дійшли висновку, що повинні відмовитися від цих довгострокових, великих і стійких торговельних дефіцитів, породжених вашою тарифною та нетарифною політикою, а також торговельними барʼєрами», — наголосив американський президент.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що тариф у 30% на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики. Водночас Брюссель продовжить роботу над угодою зі США, щоб укласти її до 1 серпня. Також ЄС готовий запровадити мита у відповідь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії, й пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї вже в понеділок.

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