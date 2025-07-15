У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа

Джон Тун. Фото: Politico

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що розгляд нового пакета санкцій проти Росії та її торговельних партнерів тимчасово відкладено.

Як повідомляє Politico, сенатор пояснив це тим, що президент США наразі планує самостійно реалізувати частину обмежень.

За його словами, якщо глава держави вирішить, що додаткові санкційні механізми з боку Конгресу будуть корисними в переговорах і додадуть йому впливу, Сенат готовий оперативно повернутись до розгляду законопроєкту.

«Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додає цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроєкту, то ми це зробимо. Ми будемо готові до цього», — сказав сенатор.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, скасувавши 1 липня санкції проти Сирії, автоматично вивів із санкційних списків низку російських компаній, банків і окремих осіб.

Слід також зазначити, що раніше у Сенаті США вже зупиняли розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії заявивши, що це через збройне загострення між Ізраїлем та Іраном.