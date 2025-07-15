Україна вийшла з Оттавської конвенції: Рада підтримала рішення про застосування протипіхотних мін

Протипіхотна міна. Фото: staremisto.com

Верховна Рада проголосувала за вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Рішення підтримали 299 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідний крок 29 червня затвердив президент Володимир Зеленський. У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що Україна сумлінно дотримувалася умов договору з моменту його ратифікації у 2005 році. Однак через повномасштабну агресію з боку Росії, яка не є стороною конвенції та активно застосовує протипіхотні міни, ситуація кардинально змінилася.

У МЗС пояснили, що вихід з конвенції є відповіддю на новий рівень загроз і необхідним кроком для безпеки та збереження державності. Рішення ухвалено в умовах війни — як інструмент виживання країни.

Раніше про вихід з Оттавської конвенції також оголосили Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

Слід нагадати, що після деокупації Миколаївська область залишається небезпечною через велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути будь-де: у полях та лісах, на узбіччях доріг, у покинутих будинках, на вулицях, дитячих майданчиках тощо. За даними рятувальників, у Миколаївській області окупанти найчастіше залишали протипіхотні міни. Однак важливо знати та розрізняти різні типи мін, оскільки це у певний момент може вберегти ваше життя.