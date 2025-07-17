Глава МЗС Латвії закликала Трампа не зволікати із санкціями проти РФ

Латвії Байбу і Дональд Трамп. Фото: AP

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час виступу на Аспенському безпековому форумі в США закликала президента Дональда Трампа не чекати 50 днів, а запровадити вторинні санкції проти Росії якнайшвидше.

Байба Браже наголосила, що зволікання лише дає Москві більше часу для продовження агресії проти України. На її думку, Захід має діяти негайно, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна погодитися на переговори, пише Politico.

Вона підкреслила, що Росія зберігає здатність вести бойові дії, тому посилення тиску — ключовий фактор у стримуванні її подальших дій. Одним із таких інструментів є швидке впровадження санкцій.

«США та союзники повинні чітко дати зрозуміти, що кожен наступний день буде гіршим для Росії», – зауважила Байба Браже.

Вона також зазначила, що розвіддані свідчать про небажання Путіна завершувати війну. За словами міністерки, навіть спроби Трампа залишити дипломатичні канали відкритими не дали результату, адже стало зрозуміло, що Москва використовує переговори лише для затягування часу.

Нагадаємо, раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що розгляд нового пакета санкцій проти Росії та її торговельних партнерів тимчасово відкладено. За його словами, якщо глава держави вирішить, що додаткові санкційні механізми з боку Конгресу будуть корисними в переговорах і додадуть йому впливу, Сенат готовий оперативно повернутись до розгляду законопроєкту.