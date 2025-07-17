  • четвер

    17 липня, 2025

  • 27.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Глава МЗС Латвії закликала Трампа не зволікати із санкціями проти РФ

Латвії Байбу і Дональд Трамп. Фото: APЛатвії Байбу і Дональд Трамп. Фото: AP

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час виступу на Аспенському безпековому форумі в США закликала президента Дональда Трампа не чекати 50 днів, а запровадити вторинні санкції проти Росії якнайшвидше.

Байба Браже наголосила, що зволікання лише дає Москві більше часу для продовження агресії проти України. На її думку, Захід має діяти негайно, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна погодитися на переговори, пише Politico.

Вона підкреслила, що Росія зберігає здатність вести бойові дії, тому посилення тиску — ключовий фактор у стримуванні її подальших дій. Одним із таких інструментів є швидке впровадження санкцій.

«США та союзники повинні чітко дати зрозуміти, що кожен наступний день буде гіршим для Росії», – зауважила Байба Браже.

Вона також зазначила, що розвіддані свідчать про небажання Путіна завершувати війну. За словами міністерки, навіть спроби Трампа залишити дипломатичні канали відкритими не дали результату, адже стало зрозуміло, що Москва використовує переговори лише для затягування часу.

Нагадаємо, раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що розгляд нового пакета санкцій проти Росії та її торговельних партнерів тимчасово відкладено. За його словами, якщо глава держави вирішить, що додаткові санкційні механізми з боку Конгресу будуть корисними в переговорах і додадуть йому впливу, Сенат готовий оперативно повернутись до розгляду законопроєкту.

Останні новини про: Дональд Трамп

Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»
У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви
Реклама

Читайте також:

новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук
новини

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Юлія Бойченко
новини

«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд

Юлія Бойченко

Останні новини про: Дональд Трамп

Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви
У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»

На Миколаївщині обстрілами пошкоджено електромережі, будинки і ферму

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви