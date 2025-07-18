Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії
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- Даріна Мельничук
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12:00, 18 липня, 2025
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Уранці 18 липня посли 27 країн Європейського Союзу погодили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.
«Ми залишаємося непохитними. ЄС щойно ухвалив один із найпотужніших пакетів санкцій проти Росії», — заявила Кая Каллас.
За її словами, нові обмеження спрямовані на подальше скорочення військового бюджету РФ, посилення контролю над «тіньовим флотом» — зокрема йдеться про 105 суден і компаній, які їх обслуговують, — а також на обмеження доступу російських банків до міжнародного фінансування.
Санкції також передбачають:
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заборону на будівництво газопроводів «Північний потік»;
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зниження цінової межі (price cap) на російську нафту;
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обмеження для осіб, причетних до ідеологічної обробки українських дітей.
«Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє їм обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — додала Кая Каллас.
Вперше в санкційному пакеті згадується створення спеціального реєстру прапорів суден і вводяться обмеження проти найбільшого нафтопереробного заводу «Роснафти» в Індії.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ.
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