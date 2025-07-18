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Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Ілюстративне фото: Getty ImagesПосли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Ілюстративне фото: Getty Images

Уранці 18 липня посли 27 країн Європейського Союзу погодили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

«Ми залишаємося непохитними. ЄС щойно ухвалив один із найпотужніших пакетів санкцій проти Росії», — заявила Кая Каллас.

За її словами, нові обмеження спрямовані на подальше скорочення військового бюджету РФ, посилення контролю над «тіньовим флотом» — зокрема йдеться про 105 суден і компаній, які їх обслуговують, — а також на обмеження доступу російських банків до міжнародного фінансування.

Санкції також передбачають:

  • заборону на будівництво газопроводів «Північний потік»;

  • зниження цінової межі (price cap) на російську нафту;

  • обмеження для осіб, причетних до ідеологічної обробки українських дітей.

«Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє їм обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — додала Кая Каллас. 

Вперше в санкційному пакеті згадується створення спеціального реєстру прапорів суден і вводяться обмеження проти найбільшого нафтопереробного заводу «Роснафти» в Індії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ. 

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