Франція підготує більше українських пілотів для винищувачів Mirage

Винишувач Mirage. Фото: Getty Images

Україна та Франція домовилися про збільшення кількості українських пілотів, які проходитимуть підготовку для керування винищувачами Mirage.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

За словами Володимира Зеленського, Франція готова прийняти на навчання додаткових пілотів.

Сторони також обговорили постачання ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T і фінансування дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, що перші літаки Mirage 2000 від Франції Україна отримала на початку 2025 року. Тоді також зазначалось, що пройти навчання на цих літаках зможуть 4 500 українських військових.