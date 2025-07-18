Франція підготує більше українських пілотів для винищувачів Mirage
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- Марія Хаміцевич
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21:20, 18 липня, 2025
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Україна та Франція домовилися про збільшення кількості українських пілотів, які проходитимуть підготовку для керування винищувачами Mirage.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.
За словами Володимира Зеленського, Франція готова прийняти на навчання додаткових пілотів.
Сторони також обговорили постачання ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T і фінансування дронів-перехоплювачів.
Нагадаємо, що перші літаки Mirage 2000 від Франції Україна отримала на початку 2025 року. Тоді також зазначалось, що пройти навчання на цих літаках зможуть 4 500 українських військових.