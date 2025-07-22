Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці Олександр Ткаченко. Фото: Судова влада

Суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці Олександра Ткаченка допустили до участі в конкурсі на дві посади суддів Конституційного суду.

Як повідомляє видання «Закон і бізнес», сьогодні, 22 липня, Рада суддів розглянула матеріали, які надійшли від 17 претендентів.

Раніше Олександр Ткаченко брав участь у конкурсі на посаду членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що Олександр Ткаченко працював у Господарському суді Миколаївської області з 1992 року. У 2008 році був призначений заступником голови суду, а у червні 2024 року був звільнений з посади у відставку.

Згідно декларації за 2024 рік, він володіє двома квартирами у Миколаєві, одна з яких у спільній з дружиною власності. Чоловік їздить на Toyota Land Cruiser 100 з 2008 року і має декілька причепів для човнів.

У 2024 році Олександр Ткаченко заробив 1,5 мільйонів гривень, отримав близько 87 тисяч гривень пенсії, а також 716 тисяч 368 гривень він отримав у якості довічного утримання судді.

Окрім нього свою кандидатуру на участь у конкурсі подав голова Миколаївського районного суду Миколаївської області Микола Войнарівський. Однак Рада суддів дала йому 10 днів на виправлення недоліків у поданих на конкурс документах.

Голова Миколаївського районного суду Миколаївської області Микола Войнарівський, фото Конституційний суд України

Минулого року Микола Войнарівський уже брав участь у конкурсі на посаду судді КСУ. У відкритому доступі залишився запис співбесіди судді, оприлюднений Дорадчою групою експертів.

Тоді з’ясувалось, що Микола Войнарівський, який претендував на вакантне місце судді Конституційного суду України, протягом трьох років був зареєстрований за адресою Центру обліку безхатченків після продажу своєї квартири.

Як писав тоді NikCenter, у 2010 році Микола Войнарівський продав власну двокімнатну квартиру у Миколаєві громадянці Юсовій О.В. за 21 940 грн. За курсом долара на той час це складало близько 2,5 тис. доларів США. Наступного року він зареєструвався за адресою Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян. Одночасно – встав на квартирний облік, як особа, що потребує поліпшення житлових умов. А у 2020 році Микола Войнарівський знову оселився у своїй колишній квартирі. У декларації він вказав, що орендував одну кімнату на умовах сплати комунальних послуг.

Три роки тому саме через цю історію Етична рада вирішила, що Микола Войнарівський не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

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Під час минулорічної співбесіди Микола Войнарівський пояснив квартирну історію складною ситуацією, яку згоден розповісти докладно лише за умови вимкнення відеозапису. А реєстрація у Центрі для безпритульних, за його словами, була вимушеною та не суперечить закону.

Під час співбесіди експерти також цікавилися поведінкою Миколи Войнарівського під час складання на нього самого адмінпротоколу за керування авто у п’яному стані. Втім, суддя категорично відмовив у перегляді відео з камер патрульних.

Питання також викликала напрочуд вдала купівля у 2017 році матір’ю Войнарівського земельної ділянки у Коблевому. За 694 кв. м курортної землі його родичка заплатила 28 тис. грн. На той час ринкова ціна такої ділянки була вп’ятеро дорожчою. Але кандидат послався на експертів, які оцінювали вартість землі під час купівлі-продажу.

Відповідно до декларації за 2024 рік, у Миколи Войнарівського немає власного ні житла, ні автомобіля. Вказано, що він орендує у Миколаєві невеликий дачний будинок площею 49 м2 у Валерія Буркуна. 9 липня Микола Войнарівський подав ще одну декларацію — кандидата на посаду судді Миколаївського апеляційного суду, де також оголошено конкурс на вакантні посади.

Микола Войнарівський призначений суддею Миколаївського районного суду у 2010 році. Раніше він марно подавався не лише на посаду до Вищої ради правосуддя, а й на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, суддю Південноукраїнського міського суду Олександра Савіна за рішенням Вищої ради правосуддя мають звільнити з посади через дисциплінарне порушення