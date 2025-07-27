Уряд виділив ₴300 млн для університетів у прифронтових регіонах

Університет імені Каразіна. Фото: redpost.com.ua

Кабінет Міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на підтримку вищих навчальних закладів у прифронтових і прикордонних областях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, кошти нададуть університетам у Сумській, Запорізькій областях та Харкові, зокрема йдеться про Харківський національний університет імені Каразіна.

Президент наголосив, що ці заклади попри складні обставини продовжують навчальний процес і підтримують студентські колективи.

— Додаткові кошти — 300 мільйонів гривень — саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчаються попри все, — заявив він.

Володимир Зеленський також повідомив про оновлений указ щодо Шевченківської премії, над яким працювали спільно з експертами та представниками культурної спільноти.

Крім того, до Дня Незалежності планують створити спеціальний формат відзначення людей, які зберігають українську культурну спадщину.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що цього року школярі з Миколаївщини отримають підвищений освітній грант, якщо вирішать вступати на навчання в рідному місті.