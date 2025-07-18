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Випускники Миколаївщини отримають більше грошей на навчання, якщо залишаться вступати вдома

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Цього року школярі з Миколаївщини отримають підвищений освітній грант, якщо вирішать вступати на навчання в рідному місті.

Таке рішення напередодні ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У 2025 році абітурієнти з хорошими балами НМТ, які не пройшли на бюджет, зможуть отримати фінансову допомогу від держави. Кабмін затвердив нові суми освітніх грантів.

З 2025 року гранти становитимуть:

  • 17 000 гривень — якщо маєш 150+ балів із двох предметів НМТ (або 140+ для спеціальностей із підтримкою);
  • 25 000 гривень — якщо маєш 170+ балів із двох предметів.

Крім того, для вступників із прифронтових областей ввели додатковий коефіцієнт. Додатковий коефіцієнт 1,5 до суми гранту діє для випускників із Миколаївської, Запорізької, Сумської та Харківської областей, які вступають до вишів саме у цих областях. Усі регіональні коефіцієнти враховуються не за місцем проживання вступника, а за фактичною адресою закладу освіти, куди подано заяву.

Сергій Бабак зазначив, що ідея полягає в тому, щоб підтримати тих, хто вирішив залишитися вдома, попри війну, повітряні тривоги та небезпеку.

Нагадаємо, що у 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім.  Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

Нагадаємо, що кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який розширює перелік людей, які не підлягають мобілізації, зокрема серед студентів та педагогів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

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