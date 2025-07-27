Україна ввела санкції проти компаній, пов’язаних із військовим виробництвом РФ

Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 45 громадян Росії та 50 компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Санкції передбачають повне блокування активів, що означає тимчасову заборону розпоряджатися майном — як безпосередньо, так і опосередковано. Також передбачено припинення торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України, а також скасування державних нагород.

Президент зазначив, що обмеження синхронізовані з європейськими санкціями та спрямовані на осіб і компанії, пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом і військовим виробництвом.

Зокрема, до санкційного списку увійшли понад 90 підприємств, які займаються видобутком рідкісноземельних і рідкісних металів, що використовуються у виробництві електроніки, систем наведення, двигунів і безпілотників.

За словами Володимира Зеленського, всі 18 санкційних пакетів, які вже були ухвалені, нині діють в українській юрисдикції.

Нагадаємо, у минулий список санкцій підписаний президентом під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ. За словами Володимира Зеленського, ці санкції спрямовані, зокрема, на криптовалютні фінансові схеми, якими Росія користується для підтримки своєї військової промисловості.