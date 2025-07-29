У ЄС заявили, що не можуть гарантувати обіцяні Трампу інвестиції в США

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп. Фото: hromadske.ua

Європейський Союз не має можливості інвестувати 600 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів, як було заявлено під час торговельних переговорів у Шотландії 27 липня.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з домовленістю, яку досягли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп, йшлося про додаткові інвестиції з боку ЄС у розмірі 600 мільярдів доларів протягом кількох наступних років. Однак уже наступного дня два високопосадовці Європейської комісії заявили, що ці кошти мають надходити винятково від приватних європейських компаній, на які Брюссель не має прямого впливу.

«ЄС як державний орган не може це гарантувати. Це лише очікування, засноване на інтересах приватного бізнесу», — зазначив один із представників Єврокомісії.

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При цьому не було представлено жодних державних стимулів для досягнення озвученого обсягу інвестицій, а також не названо конкретних термінів. Один із чиновників уточнив, що ця цифра є попередньою оцінкою на підставі консультацій з європейськими бізнес-асоціаціями.

Під час перемовин Трамп також знизив анонсовані тарифи на імпорт з ЄС із 30% до 15%. Саме обіцянка інвестицій з боку ЄС стала ключовим чинником для досягнення угоди, але вже викликала критику в Європі. Аналітики вказують, що такі вкладення можуть зменшити інвестиційну активність усередині самого Євросоюзу.

Попри це, у Брюсселі підкреслили, що нинішній обсяг приватних інвестицій ЄС у США вже перевищує 2,8 трильйона доларів.

Нагадаємо, що 23 травня Дональд Трамп заявив про намір ввести 50% мита на європейські товари, окрім тих, що виробляються або збираються безпосередньо в США. Його ініціатива викликала занепокоєння у Брюсселі, оскільки могла спричинити нову торговельну напругу між союзниками.

Згодом Трамп погодився перенести дату запровадження 50% мит на європейські товари до 9 липня 2025 року. За його словами, з відповідним проханням до нього звернулася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.