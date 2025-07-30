Трамп заявив, що українські біженці зможуть залишатися у США до завершення війни

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

Про це повідомляє журналіст DW у соцмережі X.

На запитання журналіста, чи дозволить він українцям залишатися у США до кінця повномасштабної війни, Дональд Трамп відповів ствердно.

— Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними, — сказав американський президент.

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про ймовірні плани Вашингтона позбавити 240 тисяч українських біженців тимчасового правового статусу, що могло б призвести до їхньої депортації. Він підкреслив, що рішення з цього питання ще не ухвалене, і воно враховуватиме інтереси українців.

Крім того, українці, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронні листи про нібито анулювання їхнього статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів. У повідомленні йшлося, що в разі ігнорування цієї вимоги федеральна влада «знайде» їх, а подальше перебування в США загрожує примусовим видворенням. Однак речник Міністерства внутрішньої безпеки США пояснив, що розсилка помилкова.