Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    2 серпня, 2025

  • 30.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 30.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп після заяв Медведєва наказав розгорнути дві ядерні субмарини

Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesДональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Америки Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це він написав на Truth Social.

Президент США назвав останні слова Медведєва «надзвичайно провокаційними».

— Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами, — зазначив Дональд Трамп.

Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть «до непередбачуваних наслідків»

Пізніше Трамп заявив, що атомні підводні човни були відправлені «заради безпеки наших людей».

— Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми будемо захищати наших людей. Почитайте, що він казав. Він говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. І ми цілком готові, —  додав президент США.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Останні новини про: Війна в Україні

У Сенаті США пропонують нову допомогу Україні на $54,6 млрд
Сили ППО вночі збили шість «Шахедів» у небі над Миколаївщиною
«Закликаємо до взаємоповаги»: Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону
Реклама

Читайте також:

новини

«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони для міст біля фронту: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Юлія Бойченко
новини

Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Закликаємо до взаємоповаги»: Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону
Сили ППО вночі збили шість «Шахедів» у небі над Миколаївщиною
У Сенаті США пропонують нову допомогу Україні на $54,6 млрд

«Миколаївські парки» стверджують, що не поливають дерева у спеку

Енергетична незалежність півдня: як Одеса і Миколаїв борються за світло, тепло та стабільність

4 години тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay