Трамп після заяв Медведєва наказав розгорнути дві ядерні субмарини

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Америки Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це він написав на Truth Social.

Президент США назвав останні слова Медведєва «надзвичайно провокаційними».

— Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами, — зазначив Дональд Трамп.

Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть «до непередбачуваних наслідків»

Пізніше Трамп заявив, що атомні підводні човни були відправлені «заради безпеки наших людей».

— Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми будемо захищати наших людей. Почитайте, що він казав. Він говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. І ми цілком готові, — додав президент США.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.