Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    2 серпня, 2025

  • 31.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 31.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Медведєв має «гострий язик», атомні субмарини США вже наблизилися до Росії, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: ReutersДональд Трамп. Фото: Суспільне

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

Трамп сказав, що Медведєв має «гострий язик», і не повинен був говорити подібні речі. 

У розмові з журналістами Трампа запитали, чи дійсно субмарини були передислоковані ближче до РФ. Політик відповів коротко й однозначно.

— Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії, — відповів Дональд Трамп.

Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп після заяв Медведєва наказав розгорнути дві ядерні субмарини
«Закликаємо до взаємоповаги»: Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону
Журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми що — не люди?»: миколаївці просять владу пустити комунальний автобус на Казарського

Світлана Іванченко
новини

«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони для міст біля фронту: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи
«Закликаємо до взаємоповаги»: Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону
Трамп після заяв Медведєва наказав розгорнути дві ядерні субмарини

Енергетична незалежність півдня: як Одеса і Миколаїв борються за світло, тепло та стабільність

«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо парковок

3 години тому

URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay