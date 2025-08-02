Медведєв має «гострий язик», атомні субмарини США вже наблизилися до Росії, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: Суспільне

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

Трамп сказав, що Медведєв має «гострий язик», і не повинен був говорити подібні речі.

У розмові з журналістами Трампа запитали, чи дійсно субмарини були передислоковані ближче до РФ. Політик відповів коротко й однозначно.

— Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії, — відповів Дональд Трамп.

Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.