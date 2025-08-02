Медведєв має «гострий язик», атомні субмарини США вже наблизилися до Росії, — Трамп
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- Світлана Іванченко
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14:28, 02 серпня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.
Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.
Трамп сказав, що Медведєв має «гострий язик», і не повинен був говорити подібні речі.
У розмові з журналістами Трампа запитали, чи дійсно субмарини були передислоковані ближче до РФ. Політик відповів коротко й однозначно.
— Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії, — відповів Дональд Трамп.
Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
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