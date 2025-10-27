  • понеділок

Сибіга заявив, що спецпосланця США Віткоффа запросили до Києва

Стів Віткофф, спеціальний посланник з питань Близького Сходу. Фото: AP/Evan VucciСтів Віткофф, спеціальний посланник з питань Близького Сходу. Фото: AP/Evan Vucci

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа запросили відвідати Київ.

Про це він сказав під час брифінгу, передає «РБК-Україна».

«Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів», — зазначив Олексій Сибіга.

Він додав, що для американських союзників «не потрібно додаткового запрошення», оскільки «воно завжди залишається відкритим».

Як уточнюється, президент США Дональд Трамп призначив Стіва Віткоффа спецпосланцем з питань Близького Сходу. Крім того, він відповідав за переговори з Росією.

Нагадаємо, у серпні спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним у Кремлі.

