Сибіга заявив, що спецпосланця США Віткоффа запросили до Києва
- Даріна Мельничук
17:10, 27 жовтня, 2025
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа запросили відвідати Київ.
Про це він сказав під час брифінгу, передає «РБК-Україна».
«Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів», — зазначив Олексій Сибіга.
Він додав, що для американських союзників «не потрібно додаткового запрошення», оскільки «воно завжди залишається відкритим».
Як уточнюється, президент США Дональд Трамп призначив Стіва Віткоффа спецпосланцем з питань Близького Сходу. Крім того, він відповідав за переговори з Росією.
Нагадаємо, у серпні спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним у Кремлі.
