США провели запуск міжконтинентальної ракети: Путін наказав готуватися до ядерних випробувань у відповідь

Установка запуску балістичної ракети Minuteman III. Фото: ua.news

Командування глобальних ударів Повітряних сил США 5 листопада провело випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без снаряду з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомили у NV, мало перевірити надійність і точність озброєння, яке у США називають «наразі ключовим елементом національної оборони».

Запуск здійснили за допомогою системи Airborne Launch Control System (ALCS) — резервної системи командування ядерними силами США.

Бойовий блок неозброєної ракети пролетів близько 4200 миль (приблизно 6750 кілометрів) і досяг випробувального полігону імені Рональда Рейгана на Маршаллових островах.

У відповідь, 5 листопада, Президент Росії Володимир Путін оголосив про підготовку до повномасштабних ядерних випробувань, повідомляють «Важные истории».

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що вважає за доцільне негайно розпочати випробування на архіпелазі Нова Земля. За його словами, США «виходять із договорів про ядерне стримування» та «розробляють нове стратегічне озброєння, зокрема міжконтинентальні ракети й підводні човни».

Білоусов також заявив, що Вашингтон нібито планує розмістити в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні ракети, які можуть досягати центральної Росії за 6-7 хвилин.

Володимир Путін підтримав ініціативу та заявив, що «Росія повинна і може дати відповідь».

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник». Згодом, він доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї.