Ключовими питаннями є території та ЗАЕС, — Келлог про завершення війни

Мирна угода про завершення війни Росії проти України «вже на фінішній прямій», але залишаються два головні питання: контроль над територіями та Запорізькою АЕС.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, пише «Дзеркало тижня».

За його словами, мова йде про контроль над Донецькою областю, а також Луганською, Херсонською та Запорізькою і атомною електростанцією.

— Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до цілі завжди проявляється справжнє тертя війни. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань, і вони більше стосуються території. Якщо ми вирішимо ці два питання, думаю, решта владнається досить добре. Це було складно. Було важко працювати над цими проблемами зі всіма, — сказав Кіт Келлог.

Келлог наголосив, що війна має безпрецедентний масштаб. Він нагадав, що СРСР вийшов із Афганістану після 20 тисяч загиблих, США — з В’єтнаму після 12 тисяч, тоді як російські та українські втрати вже перевищили два мільйони.

— Але, знаєте, я хотів би нагадати, що масштаб цієї війни безпрецедентний, коли йдеться про регіональний конфлікт. Це жахливі цифри, тому нам потрібно покласти край конфлікту, — додав представник США.

Він запевнив, що тепер залишається лише «дочекатися й побачити», наскільки близьким є реальне завершення війни.

Раніше повідомлялось, що 8 грудня президент Володимир Зеленський вирушить до Великої Британії. Він зустрінеться з європейськими лідерами, щоб обговорити поточні переговори між американськими та українськими посадовцями щодо мирної угоди.