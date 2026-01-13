 Комітет Верховної Ради все ж підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ 13 січня

Переглянули рішення: Комітет Верховної Ради все ж підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ

Василь Малюк. Фото: УНІАНВасиль Малюк. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вранці 13 січня все ж переглянув своє попереднє рішення та підтримав відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення підтримали 12 членів комітету, один депутат утримався, ще п’ятеро проголосували проти.

Ярослав Железняк також нагадав, що питання звільнення голови СБУ також винесуть сьогодні на голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Нардеп також заявив, що опозиція в ВР вимагала доповіді Василя Малюка, але «влада запевняла, що все ок». Він навів нібито слова голови фракції «Слуги народу» у ВР Давида Архамії щодо можливого винесення відставки Василя Малюка на розгляд.

— Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича (Малюка — прим.), я не знаю що буде з Хмарою (тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Євген Хмара — прим.). Шанси буде чи не буде — як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ, — процитував слова Давида Арахамії депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, вчора, 12 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України та не підтримав його.

Минулого тижня голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду після анонсу ротацій керівників усіх правоохоронних органів президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялось, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення нібито наполягав на відставці глави Служби безпеки України Василя Малюка.

