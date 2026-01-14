 Україна отримає від ЄС 90 млрд євро кредиту на два роки

  • середа

    14 січня, 2026

  • -3.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -3.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

План підтримки України на €90 млрд: Єврокомісія оприлюднила деталі

Єврокомісія схвалила надання Україні €90 млрд кредиту на два роки роки. Фото: УНІАНЄврокомісія схвалила надання Україні €90 млрд кредиту на два роки роки. Фото: УНІАН

Європейська комісія 14 січня затвердила пакет законодавчих ініціатив, який відкриває шлях до надання Україні кредиту в обсязі 90 мільярдів євро. Кошти планують спрямувати на покриття фінансових і військових потреб держави у 2026–2027 роках.

Про рішення повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».

Вона наголосила, що підтримка України має бути стабільною та передбачуваною, аби держава перебувала «в позиції сили» на шляху до справедливого миру.

Реклама

За її словами, Європейська рада ще у грудні погодилася забезпечити фінансування потреб України на найближчі два роки, а нинішнє рішення Комісії є реалізацією цієї домовленості. Надання коштів відбуватиметься в межах механізму посиленої співпраці — за участі 24 із 27 країн-членів ЄС.

Фінансування поділять на дві частини: 30 мільярдів євро спрямують на бюджетну підтримку, ще 60 мільярдів — на військову допомогу.

Схвалений пакет включає кілька законодавчих пропозицій. Йдеться про створення окремої позики для України на 90 мільярдів євро, зміни до регламенту Ukraine Facility як інструменту бюджетної допомоги, а також коригування багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить покривати позику за рахунок бюджетного резерву Союзу.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала близько 2,3 мільярда євро фінансування від Європейського Союзу після рішення Ради ЄС про надання шостого траншу в межах механізму Ukraine Facility.

Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
новини
У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

2 години тому

У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Юлія Бойченко

Головне сьогодні