План підтримки України на €90 млрд: Єврокомісія оприлюднила деталі

Єврокомісія схвалила надання Україні €90 млрд кредиту на два роки роки. Фото: УНІАН

Європейська комісія 14 січня затвердила пакет законодавчих ініціатив, який відкриває шлях до надання Україні кредиту в обсязі 90 мільярдів євро. Кошти планують спрямувати на покриття фінансових і військових потреб держави у 2026–2027 роках.

Про рішення повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».

Вона наголосила, що підтримка України має бути стабільною та передбачуваною, аби держава перебувала «в позиції сили» на шляху до справедливого миру.

За її словами, Європейська рада ще у грудні погодилася забезпечити фінансування потреб України на найближчі два роки, а нинішнє рішення Комісії є реалізацією цієї домовленості. Надання коштів відбуватиметься в межах механізму посиленої співпраці — за участі 24 із 27 країн-членів ЄС.

Фінансування поділять на дві частини: 30 мільярдів євро спрямують на бюджетну підтримку, ще 60 мільярдів — на військову допомогу.

Схвалений пакет включає кілька законодавчих пропозицій. Йдеться про створення окремої позики для України на 90 мільярдів євро, зміни до регламенту Ukraine Facility як інструменту бюджетної допомоги, а також коригування багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить покривати позику за рахунок бюджетного резерву Союзу.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала близько 2,3 мільярда євро фінансування від Європейського Союзу після рішення Ради ЄС про надання шостого траншу в межах механізму Ukraine Facility.