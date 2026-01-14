 Виплати кредиту ЄС для України можуть початися у квітні

Клуб

Єврокомісія планує розпочати виплати кредиту Україні вже у квітні

Європейська комісія планує розпочати виплати кредиту Україні вже у квітні. Фото з сайту epravda.com.ua

Європейська комісія спільно з Європарламентом і Радою ЄС працює над тим, щоб якнайшвидше погодити пропозицію щодо кредиту для України на 2026–2027 роки.

Про це у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає «Укрінформ».

«Ми усвідомлюємо значні та нагальні потреби України у фінансуванні. Саме тому прагнемо розпочати виплати у квітні», – сказав він.

Для цього законодавчий процес у ЄС планують завершити до березня. Паралельно Єврокомісія співпрацюватиме з українською владою над формуванням фінансової стратегії на поточний рік, щоб усі необхідні рішення були ухвалені без затримок. Домбровскіс нагадав, що в попередні роки ЄС неодноразово працював в умовах жорстких дедлайнів і виконував узяті на себе зобов’язання.

Також Євросоюз координує дії з міжнародними партнерами, які надають фінансову допомогу Україні, аби забезпечити їхній внесок уже в першому кварталі року для покриття дефіциту фінансування. За словами єврокомісара, ця робота просувається успішно.

Коментуючи роль партнерів G7 у покритті решти фінансових потреб України, Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС очікує від них виконання своїх зобов’язань. Він уточнив, що цього року в межах ініціативи ERA інші партнери мають виділити близько 9,7 мільярда євро.

Окрім цього, фінансовий внесок для України готує Норвегія, окремі держави-члени ЄС продовжують двосторонню підтримку, а міжнародні фінансові інституції також планують долучитися. Зокрема, Міжнародний валютний фонд працює над новою програмою для України обсягом 8,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Європейська комісія 14 січня затвердила пакет законодавчих ініціатив, який відкриває шлях до надання Україні кредиту в обсязі 90 мільярдів євро. Кошти планують спрямувати на покриття фінансових і військових потреб держави у 2026–2027 роках.

