 Президент Чехії заявив, що шлях до миру може вимагати від України складних компромісів

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -7.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -7.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру

Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру. Фото: АРПрезидент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру. Фото: АР

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для завершення російсько-української війни Україні, ймовірно, доведеться погодитися на складні та болючі компроміси.

Про це він заявив у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Економічна правда».

Павел наголосив, що вирішальну роль у досягненні миру відіграватимуть Сполучені Штати Америки, визнавши, що без їхньої участі знайти вихід із війни буде неможливо.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль, — сказав президент Чехії.

Водночас він зазначив, що потенційна мирна угода може передбачати низку непростих рішень саме для України.

— Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру, — заявив Петр Павел.

Президент Чехії також підкреслив, що європейські країни мають докласти максимум зусиль, аби напрацювання щодо мирного врегулювання не виявилися марними.

— Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним», — додав він.

Слід зазначити, президент США Дональд Трамп вважає, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною. За словами Дональда Трампа, російський лідер Володимир Путін, на його думку, нібито готовий піти на домовленості про завершення війни, тоді як Україна демонструє меншу готовність до компромісів.

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа
Зеленський: розвідка попереджає, що росіяни готуються до нових масованих ударів
Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн
Зеленський: розвідка попереджає, що росіяни готуються до нових масованих ударів
ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

4 години тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні