Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру
Президент Чехії Петр Павел вважає, що для завершення російсько-української війни Україні, ймовірно, доведеться погодитися на складні та болючі компроміси.
Про це він заявив у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Економічна правда».
Павел наголосив, що вирішальну роль у досягненні миру відіграватимуть Сполучені Штати Америки, визнавши, що без їхньої участі знайти вихід із війни буде неможливо.
— Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль, — сказав президент Чехії.
Водночас він зазначив, що потенційна мирна угода може передбачати низку непростих рішень саме для України.
— Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру, — заявив Петр Павел.
Президент Чехії також підкреслив, що європейські країни мають докласти максимум зусиль, аби напрацювання щодо мирного врегулювання не виявилися марними.
— Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним», — додав він.
Слід зазначити, президент США Дональд Трамп вважає, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною. За словами Дональда Трампа, російський лідер Володимир Путін, на його думку, нібито готовий піти на домовленості про завершення війни, тоді як Україна демонструє меншу готовність до компромісів.
