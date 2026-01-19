 Кравець виїхав за кордон та відмовився від мандата нардепа

Клуб

Новобраний нардеп від «Слуги» Кравець виїхав за кордон та заявив, що відмовляється від мандата

Роман Кравець та блогерка Уляна Мельник. Ілюстративне фото: скриншот з відео hromadskeРоман Кравець та блогерка Уляна Мельник. Ілюстративне фото: скриншот з відео hromadske

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата.

Про це він заявив у коментарі «Українській правді».

За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

— Я прийняв для себе рішення, що до Верховної Ради не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем, — заявив Роман Кравець.

Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства».

— Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом, — підсумував він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від «Слуги народу» йде підприємець Богдан Козуб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, якого раніше призначили головою Фонду державного майна.

