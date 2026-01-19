Новобраний нардеп від «Слуги» Кравець виїхав за кордон та заявив, що відмовляється від мандата

Роман Кравець та блогерка Уляна Мельник. Ілюстративне фото: скриншот з відео hromadske

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата.

Про це він заявив у коментарі «Українській правді».

За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

Реклама

— Я прийняв для себе рішення, що до Верховної Ради не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем, — заявив Роман Кравець.

Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства».

— Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом, — підсумував він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від «Слуги народу» йде підприємець Богдан Козуб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, якого раніше призначили головою Фонду державного майна.