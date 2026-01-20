Зеленський про перемовини з США: Результату ще немає, але процес триває

Фото: Офіс президента

За словами президента Володимира Зеленського, переговори між українською та американською командами, які відбулися минулими вихідними у Флориді, не зайшли в глухий кут.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».

За словами глави держави, за підсумками останнього раунду справді було небагато публічної комунікації як з боку України, так і з боку США. Водночас це, на його думку, не означає зупинку процесу.

— Я глухого кута поки що не бачу. Ми працюємо над документами. Така достатньо тривіальна фраза: остання миля — найскладніша, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що контакти з американською стороною тривають постійно.

— Я вже кілька разів спілкувався з Умєровим. І він постійно на зв’язку з Віткоффом і Кушнером. Тому дуже багато енергії у спілкуванні, але потрібен результат, — додав він.

Водночас Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що міжнародна увага може зміщуватися з війни в Україні на інші теми, зокрема події довкола Гренландії та заяви президента США Дональда Трампа.